Жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные
С 28 апреля по 1 мая, включительно, метро, троллейбусы и трамваи будут работать в режиме выходных.
Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщает, что метро будет работать с 6:00 до 24:00.
Выходные дни в казанской подземке характеризуются интервалом между поездами менее 10 минут, а количество курсирующих составов составляет шесть. После 23:00 количество составов сокращается до четырех, а интервал увеличивается до 14 минут.
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