Жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные

В Казани на майские выходные общественный электротранспорт работает по графику выходного дня

С 28 апреля по 1 мая, включительно, метро, троллейбусы и трамваи будут работать в режиме выходных.

Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщает, что метро будет работать с 6:00 до 24:00.

Выходные дни в казанской подземке характеризуются интервалом между поездами менее 10 минут, а количество курсирующих составов составляет шесть. После 23:00 количество составов сокращается до четырех, а интервал увеличивается до 14 минут.