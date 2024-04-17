В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган

В Иннополисе неизвестный угрожал убийством домофону. Мужчина был расстроен, что он не смог открыть дверь и принялся материть устройство. Однако техника не открыла неизвестному в спортивках. Местные жители рассказали, что видели его в первый раз. Об этом написали в телеграм-канале region116.dtp.official | Регион 116 Казань.

В качестве пропуска нетерпеливый мужчина показал свой половой орган, но домофон ему отказал. Дверь не открылась даже после того, как агрессивный гость разнёс камеру. На следующий день сотрудники ГБР попросили его больше так не делать.

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