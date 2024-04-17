В Татарстане выявили учителя физкультуры с поддельным дипломом педагога

В Республике Татарстан поймали учителя с поддельным дипломом педагога физической культуры. Об этом рассказала Равия Шрша, заведующая отделом антикоррупционных проверок управления раиса региона по вопросам антикоррупционной политики.

По данным диплома, преподаватель якобы окончил училище олимпийского резерва в Казани. Однако где именно мужчина работал неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год. Только за год поступило больше 2 000, из них 90 — по вопросам коррупции в области образования.