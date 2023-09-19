В финал вышли 99 ребят: на фестивале «Добрая волна» в Казани выступят Дима Билан и Игорь Крутой

В Казани на фестивале «Добрая волна» 21 сентября выступят Дима Билан и Игорь Крутой

В Казани стартовал финал всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». До 20 сентября 99 детей из семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, принимают участие в мастер-классах и познавательных мероприятиях. Завершится фестиваль гала-концертом, на котором выступят Лариса Долина, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой и другие.

Глава Управления культуры Азат Абзалов рассказал, что в этом году заявки на участие в фестивале подали больше 1,5 тысячи человек со всей России. Среди них были ребята с инвалидностью, дети-сироты, жители Луганской и Донецкой республик.

Региональные отборочные туры прошли в Ярославле, Краснодаре, Казани, Москве, Севастополе, Кемерово, Новосибирске и Екатеринбурге. Среди членов жюри в каждом городе были музыканты, общественные деятели, артисты и хореографы. Участники получили памятные подарки и дипломы.

В финал по результатам отбора вышли 99 ребят, среди которых 13 жителей Казани. Все они сейчас в Казани, чтобы определить победителей, которые будут выступать на гала-концерте в КРК «Пирамида» 21 сентября.