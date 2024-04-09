Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В ДТП на Мамадышском тракте пострадала 28-летняя девушка

В Казани в аварии на Мамадышском тракте пострадала 28-летняя девушка
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В Казани случилось ДТП, в котором пострадала 28-летняя девушка. Все произошло на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Натана Рахлина.

По предварительной информации, дама пыталась остановиться на мигающий зеленый сигнал светофора, однако в ее машину Kia на большой скорости влетел Opel. Автомобиль практически смяло. Потерпевшую экстренно госпитализировали в 7-ую больницу. Состояние ее здоровья сейчас уточняется, пишет Татарстан 24.

Водитель автомобиля Opel, проигнорировал желтый сигнал светофора, именно поэтому произошла авария. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, включая ребенка.

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