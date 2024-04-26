В Деревне Универсиады огромную яму заделают до 15 мая

В Казани около контрольно-пропускного пункта в Деревне Универсиады появились провалы асфальта. Разрушился верхний свод трубопровода из-за газовой коррозии.

Эксперты МУП «Водоканал» рассказали, что они уже начали аварийно-восстановительные работы. Все ямы в планах заделать уже к 15 мая, пишет «БИЗНЕС Online».

В телеграм-канале общежития №1, около которого появились провалы, отметили, что КПП Парина сейчас закрыто, его предложили обходить через КПП «Центральный», КПП «Пятерочка» или КПП «Мавлютова».

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