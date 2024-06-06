Бывший врач предстанет перед судом за смерть 73-летнего пациента

Бывший анестезиолог-реаниматолог окажется в суде за причинение смерти по неосторожности пациенту в возрасте 73-летнему мужчине. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Все случилось 30 января прошлого года во время операции, когда медик не раз пытался сделать интубацию (то есть ввести трубку в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей), что стало причиной осложнений и нарушению дыхания. Через некоторое время мужчина скончался после осложнений.

По данным судебно-медицинской экспертизы, что действия сотрудника больницы привели к смерти. Уголовное дело уже направлено в суд.

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