Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бывший врач предстанет перед судом за смерть 73-летнего пациента

Действия сотрудника больницы привели к смерти

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Бывший анестезиолог-реаниматолог окажется в суде за причинение смерти по неосторожности пациенту в возрасте 73-летнему мужчине. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Все случилось 30 января прошлого года во время операции, когда медик не раз пытался сделать интубацию (то есть ввести трубку в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей), что стало причиной осложнений и нарушению дыхания. Через некоторое время мужчина скончался после осложнений.

По данным судебно-медицинской экспертизы, что действия сотрудника больницы привели к смерти. Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Новости России

23 минуты назад

Банк ВТБ и «АВТОВАЗ» подписали Соглашение о сотрудничестве

дезинсекция тараканов это

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Полезное

2 дня назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

стоимость замены прокладки гбц в Красноярске

Новости Татарстана

6 часов назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

23 часа назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене
Новости Татарстана
день назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

18 минут назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Новости России

23 минуты назад

Банк ВТБ и «АВТОВАЗ» подписали Соглашение о сотрудничестве

Новости Татарстана

час назад

В деревне Чиялетау неизвестные украли забор у кладбища

Новости Татарстана

час назад

Бывший врач предстанет перед судом за смерть 73-летнего пациента
В Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело
Новости Татарстана
3 часа назад

В Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело

Новости Казани

3 часа назад

543 жалобы за 2 года: Жилинспекция Татарстана добивается ухода руководителя УК

Новости Татарстана

3 часа назад

Спортсменка из Татарстана завоевала золото на турнире по фехтованию в Минске

Новости Казани

6 часов назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы