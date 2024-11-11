В Чистопольском районе из-за курения на пожаре погибли 2 человека

В ночь на 11 ноября 2024 года, пришло сообщение о возгорании в доме в селе Ишалькино на улице Пионерская, д. 2.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, происходило горение 1-этажного строения по всей площади.

Выяснилось, что во время разбора конструкций было найдено тело 67-летнего местного жителя.

По предварительным данным, было обнаружено еще и тело женщины (личность устанавливается).

Одна из причин пожара - неосторожность в ходе курении.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило. Человек в ковре находился в подъезде. Соседи были напуганы и позвонили правоохранителям. По информации специалистов, местный житель сперва поссорился со своей супругой, которая прогнала его из квартиры.