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В Чистопольском районе из-за курения на пожаре погибли 2 человека

Выяснилось, что во время разбора конструкций бы...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В ночь на 11 ноября 2024 года, пришло сообщение о возгорании в доме в селе Ишалькино на улице Пионерская, д. 2.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, происходило горение 1-этажного строения по всей площади.

Выяснилось, что во время разбора конструкций было найдено тело 67-летнего местного жителя.

По предварительным данным, было обнаружено еще и тело женщины (личность устанавливается).

Одна из причин пожара - неосторожность в ходе курении.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило. Человек в ковре находился в подъезде. Соседи были напуганы и позвонили правоохранителям. По информации специалистов, местный житель сперва поссорился со своей супругой, которая прогнала его из квартиры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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