В Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило

Тело в ковре обнаружили жители дома на улице Декабристов в Казани. Когда на место прибыли сотрудники полиции, оно ожило.

Человек в ковре находился в подъезде. Соседи были напуганы и позвонили правоохранителям. Однако прямо на глазах у силовиков тело стало шевелиться и разговаривать. Выяснилось, что мужчина живет в этом же доме.

Оказалось, что местный житель поссорился с супругой и она прогнала его из жилья. Казанец принял решение подождать в подъезде и попросить прощение. Чтобы не замерзнуть, он стащил с мусорки ковёр и уснул.

Известно, что жена его все же впустила обратно, пишет Mash Iptash.

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