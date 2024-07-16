В Чистополе женщина едва не убила своего мужа

Женщина из Чистополя подозревается в покушении на убийство. Об этом рассказали в Следственном комитете России по Татарстану.

По информации следствия, вечером 7 июля 2024 года, фигурантка пила алкоголь с 44-летним мужем в квартире на ул. Ногина. Внезапно из-за личной неприязни, она взяла нож и нанесла мужу 2 удара в грудную клетку.

После произошедшего соседи вызвали скорую медицинскую помощь, потерпевший был госпитализирован, где ему оказали помощь.

Сейчас проводится следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана осудили мужчину за покушение на убийство. По информации суда, все случилось ночью 10 августа минувшего года около подъезда на пр. Мира. Мужчина частично признал свою вину, суд назначил ему наказание - лишение свободы с отбыванием в ИК.