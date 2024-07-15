В Челнах на 6 лет осудили мужчину за покушение на убийство

Прокуратура Челнов поддержала обвинение в отношении 49-летнего мужчины, который был признан виновным в покушении на убийство. Суд оценил его действия по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

По информации суда, все случилось ночью 10 августа минувшего года около подъезда на пр. Мира. Фигурант нанес приятелю удар канцелярским ножом в область шеи. Мужчина частично признал свою вину, суд назначил ему наказание - 6 лет лишения свободы с отбыванием в ИК.

Ранее мы писали о том, что казанцы сообщили стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань». В паблике подчеркнули, что больше 10 парней, убегая от неизвестного, заливают мужчину перцовым баллончиком.

Кроме того, мы говорили, что в Казани на автомобиль прорвало трубу с кипятком в ЖК «Голливуд».