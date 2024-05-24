В Челнах женщина укусила полицейского во время ареста мужа

В Набережных Челнах суд вынес приговор женщине, которая укусила сотрудника полиции за ногу во время ареста своего супруга. Все случилось после семейной ссоры, которая завершилась угрозами и дракой.

Сперва дама поссорилась с мужем, а затем пошла к соседке, где угрожала ей ножом, ударила кулаком и даже пнула. После этого женщина отобрала у соседки мобильник и ушла во двор, где правоохранители арестовывавшие ее возлюбленного.

Чтобы освободить супруга, местная жительница укусила одного из сотрудников полиции за ногу. За это дама получила условное наказание на 2,6 года.

Ранее мы писали о том, что в Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры.