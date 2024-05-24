В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры

Суд Казани взял под арест мигранта, который обвиняется в убийстве мужчины на ул. Чистопольской. По информации следствия, конфликт начался с просьбы о сигарете, а затем перерос в вымогание денег с оскорблениями.

Житель другого государства не выдержал провокаций и нанес местному жителю 4 удара ножом. После произошедшего обвиняемый сам пришел в ближайшее кафе, где попросил людей вызвать сотрудников полицию и ждал их за столом.

Ранее мы писали о том, что «Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим.