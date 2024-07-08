В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

В Челнах 7 июля 2024 года, умер сооснователь частной скорой помощи, друг детства и бизнес-партнер врача Николая Зотова – Тимур Гизатулин. Мужчине было всего 40 лет. Об этом рассказали в Центре любительского футбола.

В социальной сети выразили глубокие соболезнования.

В интервью медик Зотов говорил, что с Тимуром они дружили с самого детства, как и их родители. Мужчины вместе ходили в детский сад, школу, вуз, а позже вместе открывали частную скорую медпомощь в Набережных Челнах. Позже Гизатулин принял решение создать свою медицинскую клинику.

Источники издания сообщили, что у Тимура был обширный инфаркт. У умершего остались супруга и ребенок.

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе 7 июля водитель погиб на месте ДТП. Все случилось вчера примерно в 6 утра на трассе Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино.