В Челнах суд запретил продавать табак возле школы

В Набережных Челнах Татарстана суд запретил компании продавать табачную продукцию около школы. С иском обратился теротдел Роспотребнадзора по РТ.

Выяснилось, что организация ООО «РУСАЛКО 2» продавала табачную продукцию на расстоянии меньше 100 метров от границ учебного заведения. Суд удовлетворил иск. Решение о прекращении работы уже вступило в силу. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

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