В Челнах около Поволжской экологической компании пожар

В Набережных Челнах в районе Поволжской экологической компании произошел пожар.

По предварительным данным, на Автосборочном проезде горят отходы и резина. Вероятно все это вспыхнуло из-за жары. Площадь возгорания — 250 квадратных метров. Потерпевших нет, сотрудники МЧС на месте.

Ранее мы писали о том, что смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования.