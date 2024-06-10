Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Молодой человек, который погиб в драке на Ноксинском Спуске и его друзья, угрожали изнасиловать дам. Об этом Mash Iptash сообщила одна из них.

По словам Анфисы (имя изменено), она была во дворе на улице Фучика вместе со своей 9-летней дочкой, племянником и его подружкой. К ним подошли 3 пьяных парня обзывали их и хотели натравить собаку. Когда они попытались ударить Анфису, её племянник позвал 4 друзей. Мужчины отправили дам домой и пошли разбираться с агрессорами. После драки, которую инициировала плохая компания все ушли, однако никто не знал, что один из участников конфликта умер.

3 парней в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Племянника девушки, по её словам, в отделение полиции ещё не вызывали.

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