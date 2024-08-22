Челнинец полгода жил с 14-летней девочкой, стал отцом и получил 2 года

2 года назад 18-летний молодой человек подружился в социальных сетях с 14-летней школьницей. Ребята начали встречаться.

Об их отношениях стало известно после рождения малыша, когда в отделение полиции пришло сообщение о родах совсем еще юной местной жительницы. Выяснилось, что юный отец более 6 месяцев жил и спал с девушкой, которой не было 16-летия, когда она забеременела.

В суде ребята сообщили, что все между ними было по обоюдному согласию, однако парень все равно получил ограничение свободы на 2 года.

Местный житель мог быть освобожден, если бы узаконил отношения с подругой. Вот только сейчас с мамой своего ребенка он не общается, они уже не проживают. Молодой человек также не помогает малышу, пишет Chelny-biz.ru.

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