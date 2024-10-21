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В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Из-за ДТП, по словам людей, на дороге появилась...

pixabay.com

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Легковой автомобиль влетел в грузовик на Мензелинском тракте в Челнах. Момент аварии попал на видеорегистратор машины, который стал очевидцем аварии. Видео.

Можно увидеть, как грузовой автомобиль разворачивался на трассе. Владелец машины с регистратором успел остановиться, чтобы пропустить фуру. Вот только в большегруз врезался водитель легковушки, который, к сожалению, не успел среагировать.

Из-за ДТП, по словам людей, на дороге появилась пробка. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Сведения о потерпевших уточняется.

Ранее мы писали о том, что в Казани один человек погиб после дорожного происшествия с двумя велосипедами. По словам местного жителя, 2 велосипедиста ехали по мосту в одну сторону. Выяснилось, что один из них не учел дистанцию.

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