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В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

2 велосипедиста ехали по мосту в одну сторону

Катя Царева

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В региональной столице Татарстана на Миллениуме столкнулись 2 велосипедиста. Как итог, один из них умер. Об этом изданию KazanFirst рассказал свидетель происшествия.

По словам местного жителя, 2 велосипедиста ехали по мосту в одну сторону. Выяснилось, что один из них не учел дистанцию и влетел в другого водителя велосипеда. В результате, он потерял равновесие и рухнул на землю. В соцсетях люди предположили, что человек ударился головой о металлический отбойник.

В местном телеграм-канале появились сведения о том, что практически все мосты выполнены так, что они не сильно удовлетворяют безопасность людей.

Ранее мы писали о том, что по информации Роспотребнадзора Республики Татарстан, в регионе наблюдается увеличение случаев внебольничной пневмонии. В этой связи специалисты призвали местных жителей помнить о методах профилактики, включая защиту от других респираторных заболеваний.

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