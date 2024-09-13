В Челнах 12 сентября водитель мопеда попал под колеса BMW и погиб

12 сентября 2024 года, приблизительно в 14.50 в Челнах Татарстана случилась жуткая авария с участием мопеда. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции по РТ.

По предварительной информации, 46-летний водитель мопеда влетел на скорости в припаркованную машину BMW и перевернулся.

Как итог, водитель мопеда умер на месте происшествия. Известно, что погибший был без специального шлема, а малый транспорт был снят с учета еще в минувшем году.

Ранее мы писали о том, что в селе Куркачи Татарстана девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась.

По предварительным данным, Алексей хотел загородить автомобилю путь, вот только окликнуть водителя не смог. Девушка протащила мужчину на капоте, включила дворники, чтобы он упал и скрылась.

12 сентября Алексей был в травмпункте.