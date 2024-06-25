В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
https://t.me/leninogorsk_novosti/6297
По информации Mash iptash, инвалид якобы писал дамам различные непристойности и оскорбления.
Он добавлялся к ним в друзья, а затем отправлял им некрасивые голосовые сообщения. Позвал обиженных дам он тоже сам, однако на место прибыли их приятели. Человек с ОВЗ решил не церемониться, достал нож и принялся всех обзывать. Спасать сына пришли отец и мать. Заявление никто не написал.
Ранее мы писали о том, что татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань