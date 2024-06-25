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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений

Спасать сына пришли отец и мать

https://t.me/leninogorsk_novosti/6297

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По информации Mash iptash, инвалид якобы писал дамам различные непристойности и оскорбления.

Он добавлялся к ним в друзья, а затем отправлял им некрасивые голосовые сообщения. Позвал обиженных дам он тоже сам, однако на место прибыли их приятели. Человек с ОВЗ решил не церемониться, достал нож и принялся всех обзывать. Спасать сына пришли отец и мать. Заявление никто не написал.

Ранее мы писали о том, что татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран.

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