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· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Поведение местной жительницы пресекли работники транспортной безопасности

РЖД

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Татарстанку обвинили в хулиганстве из-за погрома в поезде, который курсировал из Казани в Канаш.
В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что все случилось в Чувашии в апреле текущего года. 47-летняя пассажирка распивала спиртные напитки, а затем стала приставать к другим людям.

Через некоторое время женщина поссорилась с кассиром и нанесла удар сотруднику РЖД. На станции Кибечи она просто сорвала стоп-кран.

Поведение местной жительницы пресекли работники транспортной безопасности. В настоящее время представители ведомства утвердили государственное обвинение в отношении хулиганки.

Ранее мы писали о том, что в Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены. Его жена Юлия умерла от онкологии еще в конце мая 2024 года, и оставила ему полуторагодовалого малыша и 2 дочек от первого брака.

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