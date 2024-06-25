Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Татарстанку обвинили в хулиганстве из-за погрома в поезде, который курсировал из Казани в Канаш.

В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что все случилось в Чувашии в апреле текущего года. 47-летняя пассажирка распивала спиртные напитки, а затем стала приставать к другим людям.

Через некоторое время женщина поссорилась с кассиром и нанесла удар сотруднику РЖД. На станции Кибечи она просто сорвала стоп-кран.

Поведение местной жительницы пресекли работники транспортной безопасности. В настоящее время представители ведомства утвердили государственное обвинение в отношении хулиганки.

Ранее мы писали о том, что в Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены. Его жена Юлия умерла от онкологии еще в конце мая 2024 года, и оставила ему полуторагодовалого малыша и 2 дочек от первого брака.