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В Азнакаево арестовали 27-летнего водителя Honda

Раньше водитель уже был привлечен к ответственн...

Госавтоинспекция РТ

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В Азнакаево 27-летний молодой человек за рулем машины Honda был арестован на 10 дней. Причина - тонировка. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции по Республики Татарстан.

Раньше водитель уже был привлечен к ответственности за похожее нарушение, однако, вероятно, не воспринял это слишком серьезно и не снял пленку. Как итог, суд назначил местному жителю административный арест.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстан суд продлил срок ареста экс-главы Кировского и Московского районов города Сергея Миронова до 15 декабря 2024 года. Об этом рассказали специалисты в судебной инстанции.

Сам фигурант не так давно просил специалистов смягчить меру пресечения, потому что у него есть проблемы со здоровьем. Напомним, бывшего чиновника арестовали 2 августа 2024 года.

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