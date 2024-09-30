В Казани экс-главе КирМоса Миронову продлили арест до 15 декабря

В региональной столице Татарстан суд продлил срок ареста экс-главы Кировского и Московского районов города Сергея Миронова до 15 декабря 2024 года. Об этом рассказали в суде.

Сам фигурант не так давно просил специалистов смягчить меру пресечения, потому что у него есть проблемы со здоровьем.

Напомним, бывшего чиновника арестовали 2 августа. По информации следствия, он якобы не законным способом доплачивал своему водителю через фиктивное трудоустройство в различных организациях. Кроме того, эксперты думают, что бывший глава КирМоса причастен к схеме с незаконной перепланировкой жилья своей мамы. Квартиру после ремонта они стали сдавать «Пятерочке».

Ранее мы писали о том, что в 13 школах РТ нашли кишечную палочку и стафилококк.

В 2023 году сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в школьных столовых РТ 1870 нарушений.