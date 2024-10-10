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В альметьевском СК "Мирас" 2-летней девочке стол сломал палец

Записи с камер видеонаблюдения уже изучили

pixabay.com

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В спортивном комплексе "Мирас" в Альметьевске на 2-летнего ребенка рухнул стол. У девочки диагностирован перелом пальца.

Малышку осмотрели в медицинском кабинете и отпустили. Специалист заявила, что у нее просто ушиб. Мать жалеет, что она не вызвала скорую помощь. Лишь в травме мама поняла, что у дочери перелом. Родители думают, что во всем виноват именно спорткомплекс, так как столы очень шаткие. Об этом рассказали в телегарм-канале Mash Iptash.

Руководитель Александр Листков и юрист говорят, что даже здоровый мужчина не в силах уронить стол. Записи с камер видеонаблюдения уже изучили, однако ничего не сказали.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона.

Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в ТЦ.

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