В Альметьевске 2 девочки врезались в столб на электросамокате

В Альметьевске Татарстана специалисты проверят состояние велосипедных дорожек и пешеходных участков, и приведут эти территории в порядок. Об этом сообщил мэр района Тимур Нагуманов. Повод - дорожное происшествие, в котором двое подростков на самокате на скорости влетели в столб. Видеозапись появилась в телеграм-канале Baza.

Чиновник написал на своем канале о том, что по предварительным данным, на месте ДТП „Альметьевские тепловые сети“ вели ремонтные работы.

Глава района поручил своим коллегам проверить общественные места на безопасность и привести в порядок это зоны, чтобы такие ситуации не повторялись в Республике Татарстан. В настоящее время в Альметьевске выясняют обстоятельства случившегося и состояние здоровья потерпевших.

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