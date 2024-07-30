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В аэропорту Нижнекамска вихрь переворачивает воздушные суда

В администрации рассказали, что совершенно неож...

Злой Казанец | Жалобы Казань

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В администрации рассказали, что совершенно неожиданно для лета выпал град. Как итог, лёд забил решетки.

К слову мэрия Казани быстро реагирует на все проблемные участки. По информации властей, Булак уже функционирует в обычном режиме.

В местных телеграм-каналах пишут о том, что улица Баумана в воде, как и подземные переходы, а в аэропорту Нижнекамска вихрь переворачивает воздушные суда.

Ранее мы писали о том, что из-за дождя оказались затоплены некоторые улицы в центре. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как от станции метро Аметьево автовладельцы едут по воде.

Кроме того, мы говорили, что в Казани не так давно пошел град с дождем. В настоящее время в региональной столице гроза и порывистый ветер.

Напомним, мы сообщали, что в Татарстане с 30 по 31 июля ожидается град с дождем.

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