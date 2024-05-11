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В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

По информации от «Татар-информ», передается, что вчера был задержан бывший заместитель начальника управления ЗАГСа РТ Ренат Ахметзянов, находившийся в федеральном розыске

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По информации от «Татар-информ», передается, что вчера был задержан бывший заместитель начальника управления ЗАГСа РТ Ренат Ахметзянов, находившийся в федеральном розыске. Ему предъявляют обвинения в совершении мошенничества крупными суммами и превышении служебных полномочий.

Ахметзянова задержали сотрудники экономической полиции в зоне прилета аэропорта Казани.

По данным агентства, обвинения касаются проведения премий сотрудникам, занимавшимся цифрованием документов.

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