В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике
По информации от «Татар-информ», передается, что вчера был задержан бывший заместитель начальника управления ЗАГСа РТ Ренат Ахметзянов, находившийся в федеральном розыске. Ему предъявляют обвинения в совершении мошенничества крупными суммами и превышении служебных полномочий.
Ахметзянова задержали сотрудники экономической полиции в зоне прилета аэропорта Казани.
По данным агентства, обвинения касаются проведения премий сотрудникам, занимавшимся цифрованием документов.
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