В 86 лет умер священник, переехавший в Челны из-за гонений на Украине

2 ноября в 86 лет из-за болезни умер священник Вячеслав Ушаков. Об этом рассказали в епархии Набережных Челнов.

Известно, что мужчина родился в мае 1938 года в Удмуртии. После школы в 1956 году он поступил в духовную семинарию Ставрополя, а в 1964 году он окончил академию.

В Кабардино-Балкарии и в азербайджанском городе Гянджа он служил больше 9,5 лет.

В 1980 году мужчина был пригласили в украинский город Полтава.

Протопресвитер Вячеслав — кандидат богословия — защитил кандидатскую диссертацию на кафедре Церковной археологии и искусства.

Весной 2022 года после гонений на местную Православную Церковь и военных действий Вячеславу Ушакову пришлось приехать к сестре в Челны.

За пару дней до своей кончины мужчина выписался из больницы, причастился дома и умер.

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