Чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО

Священнослужитель Геннадий Бочаров сообщил изданию РИА Новости о том, что чудо от Казанской иконы смогло спасти жизнь военнослужащего из России в зоне специальной военной операции.

Специалист заявил, что верующие очень ждут возвращения иконы из крестного хода. Нередко, по мнению священника, приходиться слышать, что чудо от Царицы Небесной было. К примеру, одна женщина заявила, что ее сын в настоящее время находится в зоне спецоперации, поэтому она молилась за него перед Казанской иконой. Выяснилось, что бойцу после этого пришло явление Царицы Небесной, которая спасла его от гибели.

Он подчеркнул, что многие приезжают в храм, чтобы просто поклониться иконе Казанской Богоматери.

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