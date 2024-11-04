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Чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО

Многие приезжают в храм, чтобы просто поклонить...

pixabay.com

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Священнослужитель Геннадий Бочаров сообщил изданию РИА Новости о том, что чудо от Казанской иконы смогло спасти жизнь военнослужащего из России в зоне специальной военной операции.

Специалист заявил, что верующие очень ждут возвращения иконы из крестного хода. Нередко, по мнению священника, приходиться слышать, что чудо от Царицы Небесной было. К примеру, одна женщина заявила, что ее сын в настоящее время находится в зоне спецоперации, поэтому она молилась за него перед Казанской иконой. Выяснилось, что бойцу после этого пришло явление Царицы Небесной, которая спасла его от гибели.

Он подчеркнул, что многие приезжают в храм, чтобы просто поклониться иконе Казанской Богоматери.

Ранее мы писали о том, что с 4 ноября 2024 года, в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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