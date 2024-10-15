В 66 лет умер бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин
Горздрав Нижнекамска
В 66 лет из-за болезни умер бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин.
Соболезнования родным и близким умершего врача выразил Совет ветеранов Нижнекамского района Республики Татарстан.
Известно, что татарстанец начал свою профессиональную деятельность еще в 1982 году. Управлять детской больницей мужчина начал в 1997 году. В 2009 году за свою работу Рамиль Азгатович получил звание Заслуженного врача Республики Татарстан.
Выяснилось, что в минувшем году Хамидуллин вышел на пенсию.
Прощание с умершим врачом пройдет 15 октября 2024 года, в 10 часов утра на территории Центральной мечети.
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