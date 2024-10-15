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В 66 лет умер бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

Известно, что татарстанец начал свою профессион...

Горздрав Нижнекамска

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В 66 лет из-за болезни умер бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин.
Соболезнования родным и близким умершего врача выразил Совет ветеранов Нижнекамского района Республики Татарстан.

Известно, что татарстанец начал свою профессиональную деятельность еще в 1982 году. Управлять детской больницей мужчина начал в 1997 году. В 2009 году за свою работу Рамиль Азгатович получил звание Заслуженного врача Республики Татарстан.

Выяснилось, что в минувшем году Хамидуллин вышел на пенсию.

Прощание с умершим врачом пройдет 15 октября 2024 года, в 10 часов утра на территории Центральной мечети.

Ранее мы писали о том, что в 78 лет умер кардиохирург и член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин. Мужчина многое вложил в развитие кардиохирургии. На протяжении своей карьеры Ренат Сулейманович получил множество достижений.

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