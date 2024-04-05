Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В 2 селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения

В 2 селах Нижнекамского района Татарстана подтопило улицы и домовладения
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В с. Большие Аты Татарстана 2 дома отрезаны от основной части пункта. Там вода идет с поля, где в настоящее время активно тает снег. Глубина воды — около 20 см.

Хозяйка одного из домов, которая оказалась отрезанными от остальной части села рассказала подробности.

Светлана Капралова заявила, что она купила дом в селе год назад, именно поэтому впервые столкнулась с такой проблемой. По словам жильцов, вода течет каждую весну.

Бурный поток течет со стороны поля, где нет водоемов, потому что вся эта вода - талый снег вместе с грязью.

А в с. Нижние Челны Татарстана 3 апреля из берегов вышла р. Челнинка. Как итог, затопило 3 погреба в домах.

За деньги самообложения в планах решить проблему и в Больших Атах. Денежные средства на работы уже собраны. Планируется в принудительном порядке скорректировать направление движения воды, чтобы она текла в сторону от населенного пункта, пишет НТР 24.

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