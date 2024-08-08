Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Идея о появлении тестирования на употребление спиртных напитков или наркотиков артистами перед выходом на сцену – это пиар депутата, который хочет, чтобы о нем говорили. Об этом ProGorodChelny рассказал певец и музыкант Юрий Лоза.

Не так давно депутат Государственной думы Султан Хамзаев порекомендовал проверять звезд перед самими выступлениями.

Однако Лоза не понимает, кто именно станет следить за тем, сколько человеку можно пить, а сколько нет, а также кто все-таки начнет проверять артистов, в том числе татарстанских.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%. Об этом изданию рассказали в «Авто.ру».

Во время исследования специалисты изучили цены на машины со сроком работы не больше 15 лет. А вот за первые 6 месяцев 2024 года цены на новые машины в РТ наоборот в среднем увеличились на 2%.