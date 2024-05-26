УНИКС проиграл ЦСКА

26 мая в Казани на арене "Баскет-Холл" прошел первый матч финальной серии Единой Лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА (Москва). Матч завершился со счетом 96:95 в пользу московской команды.

Лучшим игроком в составе победителей был разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 28 очков и сделавший три передачи. У разыгрывающего Ненада Димитриевича из УНИКСа было 22 очка, три подбора и шесть передач.

ЦСКА ведет в серии со счетом 1-0, следующий матч состоится 28 мая в Казани.