Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Опека проверит женщину из Казани, которая в состоянии алкогольного опьянения гуляла с младенцем

Шестого сентября на улице Чуйкова очевидцы заметили неадекватно себя ведущую пьяную женщину, рядом с которой находился ребёнок в коляске. По словам свидетелей, она была в компании какого-то мужчины и была под воздействием сильных спиртных напитков, будто бы употребляла что-то медицинское. Женщина поднимала дочь на руки и трясла её, словно игрушку. Несмотря на температуру около 15 градусов, на малышке не было даже носочков.

На место происшествия прибыли полицейские. В результате они не смогли ничего сделать и вызвали скорую помощь для того, чтобы доставить мать с ребёнком домой, при этом отметив, что заявление подавать не обязательно, так как вопрос передан в опеку.

В настоящее время рассматривается возможность привлечения женщины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребёнка, а также её постановка на профилактический учёт.

Местные жители выражают обеспокоенность по поводу состояния матери и её безответственного поведения. Они отмечают, что ситуация не единичная, и в городе нередки случаи, когда дети оказываются в группе риска из-за действий взрослых. Сообщества призывают к более жесткому контролю за подобными ситуациями и к внедрению профилактических программ, направленных на поддержку семей, находящихся в кризисе.

Пока продолжается проверка, женщине могут быть предложены услуги психолога и помощь социальных работников. Главное — безопасность ребёнка, и если будет установлено, что она не может заботиться о дочери, то возможно принятие более строгих мер, вплоть до временного изъятия ребёнка из семьи.