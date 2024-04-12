Власти утвердили порядок работы аниматоров и уличных торговцев на Баумана, 70а

Исполнительный комитет Казани урегулировал работу уличной торговли: фото с животными, катание на лошадях и ростовые куклы. Теперь такие услуги можно будет оказывать лишь на улице Баумана, 70а, и на 100 квадратных метрах. Об этом стало известно на сайте мэрии города.

К объектам уличной торговли, как правило, относятся зонтики, лотки, переносные прилавки, тентовые палатки, корзины и ручные тележки.

К услугам, которые связаны с развлечением людей, относятся катание на животных, фото, плетение африканских косичек, а также услуги ремесленников и кулинаров.

Так, право на торговлю и предоставление платных услуг потребуется выигрывать на электронном аукционе. Иначе работа будет признана незаконной, а организатора привлекут к административной ответственности.

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