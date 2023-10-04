Учитель - это самый важный человек после родителя: 6 тысяч наборов бытовой химии подготовили для поздравления педагогов

Нэфис Косметикс передал 6 тысяч наборов бытовой химии для поздравления учителей Татарстана

Для поздравления работников педагогической отрасли было направлено 6 тысяч наборов бытовой химии компанией Нэфис Косметикс. Общий вес наборов - около 14 тонн. Они были переданы в Вахитовский и Приволжский районы Казани, Рыбно-Слободский, Сабинский, Лаишевский и Мамадышский районы Татарстана.

Благотворительная акция была инициирована депутатом Госдумы РФ Иреком Богуславским. Она приурочена ко Дню учителя.

Депутат отметил, что учитель - это самый важный человек после родителя для каждого ребенка. Даже повзрослев, мы продолжаем вспоминать тех наставников, которые сыграли в нашей жизни особую роль, заявляет он В связи с этим Ирек Богуславский считает необходимым поздравил педагогов с праздником и пожелать им всего наилучшего.