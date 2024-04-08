Ученый КФУ рассказал, когда в Татарстане из спячки в 2024 году выйдут клещи

Клещи начинают выходят из спячки, когда весь снег уже тает и земля успевает прогреться. Об этом рассказали пресс-служба вуза, со ссылкой Николая Шулаева, на доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Специалист рассказал, что из-за погоды насекомые могут вылезти уже в конце апреля 2024 года. Сейчас они живут только на открытых и хорошо прогретых территориях, к примеру, на юге Казани. Совсем скоро они появятся и в черте столицы Самые опасные места: п. Нагорный, Ново-Савиновский район, берега р. Казанки и озера Лебяжье.

Иногда укус клещи может быть опасен, если паразит является переносчиком опасных заболеваний. Только вакцинация в 2 этапа может защитить человека от заражения, пишет АиФ.

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