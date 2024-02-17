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· Алина Алмакаева

Учёные КФУ открыли новую звезду

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Международный коллектив ученых под руководством экспертов Казанского федерального университета обнаружил необычную катаклизмическую переменную звезду srgej041130.3+685350, находящуюся на расстоянии 1056 световых лет от нашей планеты. Это двойная система с орбитальным периодом около 100 минут, состоящая из белого и коричневого карликов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Открытие было сделано на основе данных рентгеновского телескопа ERozita и наземной системы Zwicky Transient Facility. Исследование позволило уточнить классификацию объекта как периодических "переменных типа переноса" — редкого вида катаклизмических переменных, при которых происходит передача вещества от звезды к белому карлику. С помощью современных астрономических технологий и крупных оптических телескопов были получены точные данные о составе и структуре srgej0411.

Наблюдения на Российско-Турецком телескопе Казанского университета дополнили картину, позволив уточнить параметры системы и спектральное распределение энергии.

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