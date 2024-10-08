Участникам СВО могут бесплатно давать участки в РТ

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев предложил предоставлять участки земли в собственность абсолютно бесплатно.

Он написал у себя в телеграм-канале, что законопроект разработан. Глава государства Путин рекомендовал всем регионам, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, принять такие нормативные акты.

Землю планируют давать военным, добровольцам, работникам Росгвардии и другим участникам специальной военной операции. Кроме того, Шарафиев хочет передавать территории тем, у кого есть звание «Героя России» или орден за заслуги в зоне спецоперации.

Ранее мы писали о том, что штурмовик из Набережных Челнов Татарстана Янгиров с сослуживцами взял опорный пункт противника. Военный Азамат Янгиров из Челнов по приказу руководства занимался вытеснением украинских бойцов в районе Новогродовки.