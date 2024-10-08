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Штурмовик из Челнов Янгиров с сослуживцами взял опорный пункт противника

Несмотря на пулевое ранение в плечо, татарстане...

Екатерина Елисеева

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Военный Азамат Янгиров из Челнов по приказу руководства занимался вытеснением украинских бойцов в районе Новогродовки.

29 сентября во время сражения Янгиров с оружием «АК-74» подавил и уничтожил гранатометный расчет соперников. Несмотря на пулевое ранение в плечо, татарстанец оказывал первую помощь раненым сослуживцам. Мужчина не уходил со своих позиций.

Уроженец Набережных Челнов правильно выполнил указания командира роты. Как итог, опорный пункт удалось взять.

Действия бойца позволили без потерь завершить эту операцию и занять территорию, пишет "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что участники специальной военной операции из Татарстана, над одной из 9-этажных зданий освобожденного Угледара прикрепили национальный флаг в память о своем умершем сослуживце.

Именно мобилизованные из Татарстана одними из первых оказались в городе и первыми прикрепили в нем флаги.

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