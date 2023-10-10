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· Полина Модестова

Участи приняли больше миллиона человек: в октябре стартует всемирная акция «Татарча диктант»

Всемирная акция «Татарча диктант» стартует 13 октября 2023 года
Участи приняли больше миллиона человек: в октябре стартует всемирная акция «Татарча диктант»

pixabay

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С 13 по 15 октября пройдет всемирная акция проверки знаний «Татарча диктант», к которой можно присоединиться онлайн или офлайн.

Акция будет проводиться в течение трех дней - 13, 14 и 15 октября в 13:00. При написании диктанта онлайн по регистрации на сайте результаты будут сразу же в личном кабинете. При посещении площадок акции результаты станут известны после 15 ноября. В Казани диктант по традиции будут писать школьники, студенты. сотрудники образовательных и культурных учреждений и представители органов власти. Узнать, на каких площадках будет проводиться акция, можно здесь.

Цель акции - объединить носителей татарского языка, которые проживают по всему миру, а также повысить интерес к владению литературным татарским языком.

В 2022 году к акции присоединились соотечественники, проживающие в 31 стране, а также жители более чем 74 регионов России. За годы проведения «Татарча диктант» участие в нем приняли больше миллиона человек по всему миру.

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