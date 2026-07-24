Уборка зерновых началась в 20 районах Татарстана

В республике стартовала уборочная кампания. К жатве приступили в 20 районах, аграриям предстоит убрать более миллиона гектаров зерновых. Средняя урожайность составляет 45 центнеров с гектара.

Темпы уборки замедлили ливни, а две недели назад сельхозпроизводители столкнулись с топливным кризисом. Как аграрии справляются с трудностями, показано в репортаже из Рыбно-Слободского района.

Подробности опубликованы на сайте «Новый Век».