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Уборка зерновых началась в 20 районах Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане началась уборочная кампания: в 20 ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В республике стартовала уборочная кампания. К жатве приступили в 20 районах, аграриям предстоит убрать более миллиона гектаров зерновых. Средняя урожайность составляет 45 центнеров с гектара.

Темпы уборки замедлили ливни, а две недели назад сельхозпроизводители столкнулись с топливным кризисом. Как аграрии справляются с трудностями, показано в репортаже из Рыбно-Слободского района.

Подробности опубликованы на сайте «Новый Век».

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