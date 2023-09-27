Новости Татарстана
· Полина Модестова

Трудилась до самой пенсии: ушла из жизни известная в Набережных Челнах педиатр

Умерла известная в Набережных Челнах педиатр Илгиза Сахапова
Трудилась до самой пенсии: ушла из жизни известная в Набережных Челнах педиатр

pixabay

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В Набережных Челнах ушла из жизни врач-педиатр Илгиза Сахапова, которая работала в поликлинике Камского детского медцентра, начиная с основания учреждения - с 1973 года. Она трудилась по специальности до самой пенсии.

За свой многолетний и добросовестный труд Сахапова не раз была награждена, сообщает пресс-служба горздрава.

Вместе с супругом она воспитывала троих детей. Двое из них тоже стали врачами. К примеру, дочь Илгизы Сахаповой сейчас работает акушером-гинекологом в перинатальном центре КДМЦ.

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