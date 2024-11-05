Триатлонист стал чиновником в Альметьевском районе

В Альметьевском районе сообщили о кадровых переменах.

Выяснилось, что с 1 ноября 2024 года, место руководителя аппарата Совета в округа теперь занимает Анузар Юнусов. Не так давно он работал управляющим делами в исполнительном комитете.

Новый глава сидит в администрации с 2019 года. За этот период он показал себя с положительной стороны.

Кроме того, Юнусов спортсмен. Мужчина принимает участие в самых разных соревнованиях и спартакиадах.

Известно, что Нагуманов тоже увлекался триатлоном.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Маяковского снесут башню над долгостроем. Строение совсем не нравится руководству столицы и архитекторам. Некоторые выступают за снос дома, вот только квартиры там уже приобретены.

Напомним, что сам долгострой на улице Маяковского возводят с 2004 года.