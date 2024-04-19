Тренера «Рубина» Рашида Рахимова отстранили на 2 игры за оскорбительное поведение

Спецкомитет Российского футбольного союза отстранил главного тренера команды «Рубин» Рашида Рахимова на 2 игры. Причина - оскорбительное поведение.

В воскресенье самарская команда «Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счетом 2:0. В перерыве мужчина был удален за предложение тренеру из Самары Сергею Булатову подраться.

Испытательный срок - 1 год. На мужчину наложили штраф в размере около 50 000 рублей. Теперь тренер Казани пропустит игру своей команды против «Локомотива», а следующий матч – условно, пишет Матч ТВ.

Ранее мы писали о том, что волейболистки «Динамо – Ак Барса» выиграли у «Локомотива» в 1-ом матче финала.