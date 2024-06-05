Трактор врезался в автобус №10 в Казани на Саид-Галеева

Трактор влетел в автобус №10. Все случилось на ул. Саид-Галеева. Участники аварии сообщили, они столкнулись из-за большого потока машин. После произошедшего пассажиры пересели на другой транспорт.

Водитель трактора не признал вину и заявил, что это водитель автобуса подрезал его. Выяснилось, что тракторист задел ковшом заднюю часть общественного транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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