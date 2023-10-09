Товарооборот остается скромным: из Катара в Татарстана приедет делегация

Из Катара в Татарстан приедет делегация для планирования сотрудничества

В ближайшее время эмир Катара направит в татарстан делегацию, которая займется изучением перспектив сотрудничества. о чем сообщает пресс-служба Рустама Минниханова по результатам его встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Со слов раиса РТ, на сегодняшний день товарооборот между Татарстаном и Катаром остается достаточно скромным. При этом номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар наоборот весьма широкая. Напомним также, что в мае 2024 года группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса из Татарстана намерена посетить экономический саммите в Дохе в мае 2024 года. Цель его посещения - изучение опыта и налаживание деловых контактов.