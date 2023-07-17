«Тогда никто не воспринял новичков серьезно»: Когогин назвал «КАМАЗ-мастер» наиболее успешным проектом российского автоспорта

Сергей Когогин назвал «КАМАЗ-мастер» самым успешным проектом российского автоспорта

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов сегодня отмечает свое 35-летие. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Коготин поздравил руководителя команды и весь коллектив с круглой датой. Он отметил, что это праздник команды, а также заявил, что, в том числе, благодаря ей бренд «КАМАЗ» стал известен по всему миру.

Спортивная команда вышла на старт европейского ралли «Ельч» в польше еще в 1988 году. Тогда это были два экипажа на полноприводных серийных вездеходах КАМАЗ-4310, сообщает chelny-izvest.ru. Тогда никто не воспринял новичков серьезно, а сейчас «КАМАЗ-мастер» воспринимается как национальная сборная и уникальная команда, которая отстаивает спортивную честь России на международных спортивных трассах.